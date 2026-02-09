Desp. Chaves oficializa mudança de treinador

Vítor Martins é o sucessor de Filipe Martins no comando técnico do Grupo Desportivo de Chaves. A troca foi oficializada esta segunda-feira pelo clube.

Com cinco derrotas e um empate nas últimas seis jornadas, o GD Chaves estaciona na 11.ª posição na II Liga, um campeonato que Vítor Martins conhece bem, depois de ter iniciado a temporada no Torreense, que deixou depois de oito derrotas em 16 jornadas.

O novo treinador do Desportivo de Chaves, de 39 anos, soma passagens por Torreense, Feirense, Académico de Viseu e Leixões como treinador principal. Antes tinha sido adjunto no FC Porto B, Vitória SC e Desportivo de Chaves.

Já Filipe Martins, de 47 anos, escreveu esta segunda-feira uma publicação em jeito de despedida. “Gratidão é a palavra que define a minha passagem pelo GD Chaves e pela bonita região de Trás-os-Montes”, assim começa a nota.

“O momento recente da equipa não era favorável e após análise conjunta entre mim e a SAD achámos por bem chegar a um acordo em prol do clube”, dá conta ainda o treinador, que em 2025 passou pelo futebol chinês, no Wuhan Three Towns.

A estreia de Vítor Martins será no campo do Feirense, no sábado, às 11h00.