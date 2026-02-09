Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Desp. Chaves oficializa mudança de treinador

09 fev, 2026 - 16:06 • Hugo Tavares da Silva

Trata-se de um regresso a Chaves para Vítor Martins, que fez uma parte da temporada no Torreense, também na II Liga.

A+ / A-

Vítor Martins é o sucessor de Filipe Martins no comando técnico do Grupo Desportivo de Chaves. A troca foi oficializada esta segunda-feira pelo clube.

Com cinco derrotas e um empate nas últimas seis jornadas, o GD Chaves estaciona na 11.ª posição na II Liga, um campeonato que Vítor Martins conhece bem, depois de ter iniciado a temporada no Torreense, que deixou depois de oito derrotas em 16 jornadas.

O novo treinador do Desportivo de Chaves, de 39 anos, soma passagens por Torreense, Feirense, Académico de Viseu e Leixões como treinador principal. Antes tinha sido adjunto no FC Porto B, Vitória SC e Desportivo de Chaves.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Já Filipe Martins, de 47 anos, escreveu esta segunda-feira uma publicação em jeito de despedida. “Gratidão é a palavra que define a minha passagem pelo GD Chaves e pela bonita região de Trás-os-Montes”, assim começa a nota.

“O momento recente da equipa não era favorável e após análise conjunta entre mim e a SAD achámos por bem chegar a um acordo em prol do clube”, dá conta ainda o treinador, que em 2025 passou pelo futebol chinês, no Wuhan Three Towns.

A estreia de Vítor Martins será no campo do Feirense, no sábado, às 11h00.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 09 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)