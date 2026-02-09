Ouvir
FC Porto-Sporting em risco? IPMA diz que nevoeiro "pode persistir", decisão é do árbitro

09 fev, 2026 - 17:55 • André Maia , Inês Braga Sampaio

Previsão de chuva persistente mantém-se para a hora do clássico. Comentador de arbitragem Tiago Rocha sublinha que "é sempre o árbitro que toma a decisão", já em campo, de "adiar, interromper ou até mesmo suspender o início do jogo".

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a noite desta segunda-feira é de persistência do nevoeiro, o que pode complicar a realização do FC Porto-Sporting, da jornada 21 da I Liga.

A Proteção Civil decretou alerta amarelo de chuva entre a meia-noite e as 6h00 de terça-feira, e laranja das 6h00 às 18h00 para o distrito do Porto, que acordou esta segunda-feira sob nevoeiro cerrado. Imagens do Estádio do Dragão, a horas do encontro com o Sorting, com apito inicial marcado para as 20h45, mostram as fracas condições de visibilidade no relvado.

A meteorologista Cristina Simões, do IPMA, confirma a Bola Branca que "o nevoeiro pode persistir" até ao final do clássico.

"Continuamos com previsão de períodos de chuva. Aquela chuva que não é muito forte, mas é persistente, e vento fraco a moderado. E é para continuar estas condições de redução de visibilidade ainda no início da noite. Associado a esta precipitação, uma massa de ar quente e vento fraco, podem manter-se estas condições [de nevoeiro]", explica.

Levanta-se a questão de um possível adiamento da partida, devido à fraca visibilidade provocada pelo nevoeiro. O antigo árbitro Tiago Rocha, comentador de arbitragem da Renascença, esclarece que o adiamento ou interrupção de um jogo devido a condições meteorológicas adversas — nevoeiro intenso, relvado impraticável ou tempestades — é encarado como caso fortuito ou de força maior nos regulamentos da Liga. A decisão, no entanto, "cabe sempre ao árbitro".

"É sempre o árbitro que toma a decisão de adiar, interromper ou até mesmo suspender o início do jogo, muitas vezes em consulta com os delegados da Liga e os próprios delegados dos clubes", salienta.

Crucial ver-se de uma baliza à outra

E como chega um árbitro à decisão de adiar uma partida?

"A avaliação que é feita é com a bola, já em terreno de jogo. Ver se ela roda na sua totalidade em várias partes do terreno de jogo. Em questões de nevoeiro, muitas vezes se dirige a uma baliza e tenta visionar a outra: a ideia é que a visibilidade seja total de uma baliza à outra. Muitas vezes, também os próprios guarda-redes ajudam e questiona-se se eles têm visibilidade total. Isto é feito à chegada da equipa de arbitragem. Normalmente, chegam duas horas antes do jogo", refere.

É uma análise feita, também, com os delegados da Liga. Durante o aquecimento da equipa de arbitragem e, mesmo depois, já na entrada em campo para o início da partida, "é feita novmamente essa avaliação".

Caso não seja possível iniciar ou continuar o jogo, e este acabe por ser adiado, ditam os regulamentos que "deve realizar-se no dia seguinte, a menos que haja uma impossibilidade técnica ou de segurança".

"Se o mau tempo impedir a realização do jogo, o árbitro suspende a partida e a Liga reagendará o encontro para uma data mais próxima disponível, preservando a segurança dos intervenientes e o cumprimento do calendário. Compete à Liga fixar uma nova data e hora para o jogo, caso a remarcação imediata não seja possível, obtendo o parecer da comissão Permanente dos Calendários", completa Tiago Rocha.

Vai ao Dragão? Leve impermeável

Certo é que só perto da hora do jogo se saberá se será adiado. De qualquer modo, a previsão de chuva persistente e nevoeiro mantém-se.

Face à impossibilidade de levar guarda-chuvas para dentro do estádio, a meteorologista do IPMA Cristina Simões aconselha aos adeptos que se desloquem para assistir ao jogo que usem roupa impermeável.

O FC Porto-Sporting, da 21.ª jornada do campeonato, está marcado para as 20h45 desta segunda-feira, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

