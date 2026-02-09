Maniche e o clássico: "Villas-Boas disse que o Sporting é favorito, mas parece-me que há alguma ironia"

Maniche tocou no céu no FC Porto e pendurou as botas no Sporting. Pelo meio jogou em clubes como Chelsea, Atlético Madrid e Inter, por exemplo. Mas esta segunda-feira o que interessa mesmo é o clássico entre FC Porto e Sporting, no Dragão, a partir das 20h45. De acordo com o antigo centrocampista que fez 52 jogos pela seleção nacional, em declarações a Bola Branca, espera-se um “jogo intenso, equilibrado e taticamente fechado”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O antigo futebolista, formado no Benfica, diz ainda que, aconteça o que acontecer, os encarnados não serão campeões desta edição da Liga. Quem acha que chega mais forte a este clássico? O clássico desta segunda-feira é claramente um jogo importante e pode trazer impacto direto na luta pelo título. Não é decisivo, mas é potencialmente determinante do ponto de vista psicológico e estratégico. Prevejo um jogo intenso, equilibrado e praticamente fechado, como é habitual nos clássicos, que muitas vezes se decidem por detalhes. Uma bola parada, uma ação individual, porque estarão em campo jogadores com muita qualidade... Contudo, nem sempre ganha a equipa que está melhor ou que vai à frente no campeonato, porque estes jogos são distintos. A componente emocional é extremamente importante. O FC Porto joga em casa, perante os seus adeptos. Já ouvimos o presidente do clube dizer que o Sporting é favorito, mas parece-me que há alguma ironia nessa declaração. O Sporting tem vencido vários jogos já depois dos 90 minutos; o Porto perdeu inesperadamente com o Casa Pia. Há quem diga que o Sporting está a jogar melhor, mas a verdade é que ambas as equipas têm condições para relançar o campeonato — e isso é o mais importante. O facto de o Sporting não ganhar no Dragão há 10 anos tem influência? Não. Isto já aconteceu noutros anos: equipas à frente do campeonato que depois não ganham em casa ao rival, e vice-versa. Os jogadores são outros, os treinadores são outros, as ideias e filosofias de jogo são completamente diferentes das de há 10 anos. Com jogadores experientes e habituados a clássicos, isso não vai afetar nem Sporting nem Porto.



Com ausências e regressos dos dois lados, quem sai mais prejudicado? O Sporting mantém uma base consolidada há vários anos e tem um ponta-de-lança num excelente momento de forma, que resolve jogos e transmite confiança aos colegas. A aparição de Pedro Gonçalves, juntamente com Trincão, ajuda a equilibrar a equipa e a criar oportunidades, para depois Luis Suárez finalizar — como tem vindo a acontecer. No meio-campo, a dúvida pode recair entre João Simões e Morita, porque Hjulmand é quem pausa e gere os ritmos da equipa. A defesa é experiente, tem maturidade e joga junta há algum tempo. O Sporting tem também um excelente guarda-redes, e os jogadores do banco sabem interpretar aquilo que Rui Borges pretende. ... O Porto, com rotatividade, apresenta um 11 mais incerto, dúvida entre Alberto Costa e Martim Fernandes; no meio-campo, a dúvida passa por Varela, Pablo Rosário, Froholdt, Gabriel Veiga ou Rodrigo Mora. Tudo dependerá da estratégia de Farioli, pressionar alto, como no início da época, condicionando a construção do adversário, ou baixar linhas, o que não faz parte da cultura do Porto e que os adeptos dificilmente aceitariam. Acredito que o Porto será intenso do princípio ao fim. O Sporting também necessita de ganhar e, como disse Rui Borges, o Porto tem dificuldades quando é pressionado na sua primeira fase de construção. Prevejo duas equipas a querer ganhar; quem ganha é o futebol. Mas, como é um clássico, pode acontecer de tudo, incluindo o jogo tornar-se menos bonito, mas certamente será agressivo (no bom sentido) e competitivo.

