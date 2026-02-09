O clássico Porto-Sporting, as contas e os cenários

O clássico desta noite entre FC Porto e Sporting pode servir para relançar a luta pelo título de campeão português de futebol ou colocar novamente os ‘dragões’ na ‘pole position’, à 21.ª jornada.

Os dois rivais entram no Estádio do Dragão, a partir das 20h45, separados por quatro pontos, com vantagem para o FC Porto (55), que na ronda anterior sofreu a primeira derrota na competição, na visita ao Casa Pia (2-1), e viu o Sporting (51) aproximar-se do topo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em caso de triunfo no clássico, os ‘azuis e brancos’ não só recuperam uma diferença de sete pontos para o segundo classificado, como deixarão os ‘leões’ ameaçados pelo Benfica (49), terceiro, que no domingo bateu o Alverca (2-1) para se colocar provisoriamente a dois pontos da vice-liderança e a seis do primeiro lugar.

Por outro lado, um triunfo do Sporting irá relançar a corrida ao título, já que os ‘verdes e brancos’ ficarão a um ponto da liderança, o que também permitirá aos ‘encarnados’ ainda sonharem com uma intromissão nestas contas.

Antes do clássico que fecha a jornada, o Famalicão recebe o lanterna-vermelha AFS, a única formação sem qualquer vitória na I Liga, sendo que os minhotos, oitavos colocados, podem capitalizar os ‘deslizes’ de Moreirense e Estoril Praia para se isolarem na sexta posição.

Resultados da 21.ª jornada

Moreirense - Gil Vicente, 1-2

Estrela da Amadora - Santa Clara, 1-0

Estoril Praia – Tondela, 2-2

Arouca - Vitória de Guimarães, 3-2

Nacional - Casa Pia, 0-0

Sporting de Braga - Rio Ave, 3-0

Benfica - Alverca, 2-1

Segunda-feira: