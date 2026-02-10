Famalicão derrota AVS e sobe ao sexto lugar do campeonato

10 fev, 2026 - 00:17 • Inês Braga Sampaio
O Famalicão subiu ao sexto lugar da I Liga, esta segunda-feira, ao derrotar o AVS, em casa, por 3-1, em jogo da jornada 21.
Os visitantes foram os primeiros a marcar, por intermédio de Diego Duarte, aos 50 minutos. No entanto, a reação não tardou.
Justin de Haas e Antoine Joujou completaram a reviravolta, aos 55 e 63 minutos, e Umar Aboubakar confirmou aos 67.
Com esta vitória, o Famalicão ascende ao quinto lugar. Passa a somar 32 pontos, mais dois que Estoril e Moreirense, sexto e sétimo classificados do campeonato, e menos cinco que o Gil Vicente, quinto.