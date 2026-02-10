Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Famalicão derrota AVS e sobe ao sexto lugar do campeonato

10 fev, 2026 - 00:17 • Inês Braga Sampaio

Avenses marcaram primeiro, mas os minhotos deram a volta, em jogo da jornada 21, e colocam-se a cinco pontos do top-5.

A+ / A-

O Famalicão subiu ao sexto lugar da I Liga, esta segunda-feira, ao derrotar o AVS, em casa, por 3-1, em jogo da jornada 21.

Os visitantes foram os primeiros a marcar, por intermédio de Diego Duarte, aos 50 minutos. No entanto, a reação não tardou.

Justin de Haas e Antoine Joujou completaram a reviravolta, aos 55 e 63 minutos, e Umar Aboubakar confirmou aos 67.

Com esta vitória, o Famalicão ascende ao quinto lugar. Passa a somar 32 pontos, mais dois que Estoril e Moreirense, sexto e sétimo classificados do campeonato, e menos cinco que o Gil Vicente, quinto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)