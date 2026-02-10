Nota 4 para Luís Godinho. Decisões corretas nas áreas

O VAR Bola Branca Tiago Rocha atribui Nota 4 a Luís Godinho pela prestação no FC Porto 1-1 Sporting, da jornada 21 do campeonato.

O antigo árbitro e comentador de arbitragem da Renascença entende que Godinho validou corretamente o golo do FC Porto e decidiu bem os lances nas áreas, incluindo o penálti que daria o golo ao Sporting.

17 minutos, FC Porto pede penálti: "Pepê ao mudar de direção acaba por escorregar. É verdade que tem as mãos de Maxi Araújo no peito, mas não é por isso que escorrega, mas sim pela mudança de direção. Bem Luís Godinho, não há penálti."

76 minutos, golo do FC Porto: "Gera muitos protestos por uma suposta infração. Não existe qualquer infração sobre Hjulmand, ele deixa-se cair e mais tarde, quando a jogada resulta em golo, ele vai protestar. No remate final, há um jogador do Porto em fora de jogo, o Alberto, mas não tem qualquer intervenção. Golo todo legal."

90 minutos, Sporting pede penálti: Uma bola bate no braço de Bendarek, mas está junto ao corpo. Bem Luís Godinho a mandar seguir."

97 minutos, penálti para o Sporting: "Bem decidida a infração de Francisco Moura. Braço com volumetria, posição não é natural."