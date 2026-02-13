Ouvir
Benfica nos Açores para encurtar distâncias contra equipa que não vence desde 6 de dezembro

13 fev, 2026 - 10:33 • Lusa

Lisboetas entram em campo a sete pontos do líder FC Porto e a três do bicampeão Sporting. Veja os jogos da 22.ª jornada.

A+ / A-

O Benfica visita esta sexta-feira o Santa Clara, em jogo que abre a 22.ª jornada da I Liga de futebol, com as 'águias' proibidas de perderem pontos diante de um adversário que não vence desde o início de dezembro.

A equipa de José Mourinho, que poderá voltar a contar, três meses depois, com o extremo internacional belga Lukebakio, recuperado de uma fratura no tornozelo, entra em campo a sete pontos do líder FC Porto e a três do bicampeão Sporting.

Numa missão complicada de aproximação aos rivais, o Benfica tirou dividendos na última jornada, ao beneficiar do empate no clássico entre FC Porto e Sporting (1-1), disputado na segunda-feira, já depois de ter vencido no domingo na receção ao Alverca (2-1).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos Açores, o Santa Clara (16.º) terá o primeiro jogo de Petit em casa, depois de o treinador ter chegado no início de fevereiro -- para o lugar do despedido Vasco Matos -, e ter feito a estreia com os açorianos com uma derrota fora com o Estrela (1-0).

O Santa Clara conseguiu a última vitória em 6 de dezembro, em casa com o Casa Pia (1-0), e, desde então, perdeu seis jogos na I Liga e empatou dois, apesar da resistência que teve em casa nas derrotas com FC Porto (1-0) e Sporting (2-1), e com os 'leões' também na Taça (3-2 após prolongamento).

O jogo entre Santa Clara e Benfica tem início às 18h30 (horas de Lisboa, menos uma nos Açores), um pouco antes da entrada em campo de Tondela e Alverca, que se defrontam a partir das 20:45, no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Um jogo em que as duas equipas procuram um regresso aos triunfos, com o Tondela (17.º classificado) sem vencer desde 3 de janeiro, com três derrotas e dois empates, um dos quais com o Benfica, e o Alverca (10.º) desde 17 de janeiro, com duas derrotas e um empate.

Na jornada, o líder FC Porto joga no domingo no reduto do Nacional (15h30) e o Sporting recebe no mesmo dia o Famalicão (20h30).

Programa da 22.ª jornada:

Sexta-feira, 13 fev:

  • Santa Clara - Benfica, 17:30 locais (18:30, horas em Lisboa)
  • Tondela - Alverca, 20:45

Sábado, 14 fev:

  • Casa Pia - Arouca, 15:30
  • Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 18:00
  • Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

Domingo, 15 fev:

  • Nacional - FC Porto, 15:30
  • AVS - Estoril Praia, 18:00
  • Sporting - Famalicão, 20:30

Segunda-feira, 16 fev:

  • Rio Ave - Moreirense, 20:15
