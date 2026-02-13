Benfica nos Açores para encurtar distâncias contra equipa que não vence desde 6 de dezembro

O Benfica visita esta sexta-feira o Santa Clara, em jogo que abre a 22.ª jornada da I Liga de futebol, com as 'águias' proibidas de perderem pontos diante de um adversário que não vence desde o início de dezembro.

A equipa de José Mourinho, que poderá voltar a contar, três meses depois, com o extremo internacional belga Lukebakio, recuperado de uma fratura no tornozelo, entra em campo a sete pontos do líder FC Porto e a três do bicampeão Sporting.

Numa missão complicada de aproximação aos rivais, o Benfica tirou dividendos na última jornada, ao beneficiar do empate no clássico entre FC Porto e Sporting (1-1), disputado na segunda-feira, já depois de ter vencido no domingo na receção ao Alverca (2-1).

Nos Açores, o Santa Clara (16.º) terá o primeiro jogo de Petit em casa, depois de o treinador ter chegado no início de fevereiro -- para o lugar do despedido Vasco Matos -, e ter feito a estreia com os açorianos com uma derrota fora com o Estrela (1-0).

O Santa Clara conseguiu a última vitória em 6 de dezembro, em casa com o Casa Pia (1-0), e, desde então, perdeu seis jogos na I Liga e empatou dois, apesar da resistência que teve em casa nas derrotas com FC Porto (1-0) e Sporting (2-1), e com os 'leões' também na Taça (3-2 após prolongamento).