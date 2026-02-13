FPF reafirma apoio a clubes afetados pelas tempestades

Pedro Proença assegura que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai apoiar os clubes na recuperação dos estragos provocados pelas tempestades.

Na visita ao recinto do Caxarias, clube do concelho de Ourém, e depois de ter passado por Leiria, Pedro Proença avaliou o estado de destruição do local e prometeu apoiar na sua recuperação.

“Podem contar com a FPF para reerguer este clube”, que perdeu a cobertura da bancada, o telhado e a iluminação do recinto, garantiu o presidente da FPF a Joaquim José, líder do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias.

De acordo com o presidente da Associação de Futebol de Santarém, o Caxarias é o emblema do distrito com danos mais significativos, entre uma dezena de clubes afetados.

“Sem o futebol de base não há a qualidade que conseguimos projetar. A FPF vai estar presente, vai ajudar toda a gente, dentro das suas possibilidades”, avançou.

“Tão importantes como os clubes grandes são estes clubes, de menor dimensão, porque fazem este trabalho anónimo e que tantas vezes não é reconhecido e é essa a nossa obrigação, estar junto da base, que é tão importante como o futebol de excelência”, concluiu o líder federativo.

Pedro Proença prepara ainda uma deslocação a Coimbra, mas até ao fim deste mês os clubes já se podem candidatar ao Fundo de Catástrofes para suprirem “dificuldades operacionais significativas e danos relevantes nas suas infraestruturas”, num montante global de 100 mil euros.

A iniciativa não vai, no entanto, substituir a atuação do Estado: “É nossa obrigação estar presente, obviamente, dentro das nossas limitações orçamentais. Tudo faremos para ajudar quem precisa”.