Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

FPF reafirma apoio a clubes afetados pelas tempestades

13 fev, 2026 - 23:25 • Lusa

Pedro Proença esteve de visita ao Caxarias, clube de Ourém.

A+ / A-

Pedro Proença assegura que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai apoiar os clubes na recuperação dos estragos provocados pelas tempestades.

Na visita ao recinto do Caxarias, clube do concelho de Ourém, e depois de ter passado por Leiria, Pedro Proença avaliou o estado de destruição do local e prometeu apoiar na sua recuperação.

“Podem contar com a FPF para reerguer este clube”, que perdeu a cobertura da bancada, o telhado e a iluminação do recinto, garantiu o presidente da FPF a Joaquim José, líder do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias.

De acordo com o presidente da Associação de Futebol de Santarém, o Caxarias é o emblema do distrito com danos mais significativos, entre uma dezena de clubes afetados.

“Sem o futebol de base não há a qualidade que conseguimos projetar. A FPF vai estar presente, vai ajudar toda a gente, dentro das suas possibilidades”, avançou.

“Tão importantes como os clubes grandes são estes clubes, de menor dimensão, porque fazem este trabalho anónimo e que tantas vezes não é reconhecido e é essa a nossa obrigação, estar junto da base, que é tão importante como o futebol de excelência”, concluiu o líder federativo.

Pedro Proença prepara ainda uma deslocação a Coimbra, mas até ao fim deste mês os clubes já se podem candidatar ao Fundo de Catástrofes para suprirem “dificuldades operacionais significativas e danos relevantes nas suas infraestruturas”, num montante global de 100 mil euros.

A iniciativa não vai, no entanto, substituir a atuação do Estado: “É nossa obrigação estar presente, obviamente, dentro das nossas limitações orçamentais. Tudo faremos para ajudar quem precisa”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)