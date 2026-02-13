Nota 4 para António Nobre. “Assertivo”

13 fev, 2026 - 22:07
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a António Nobre, árbitro do Santa Clara - Benfica, partida da jornada 22 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que, na primeira parte, o árbitro demonstrou “grande personalidade, deixou jogar e foi assertivo”.
Nos lances nas áreas, António Nobre esteve bem nos lances com Rafa e Leandro Barreiro, ambos não são falta.
Já na segunda parte, houve mais duelos, mais faltas e mais cartões amarelos.
Aos 88 minutos, Torrão caiu na área, mas sem falta.
O segundo amarelo a Lucas Soares foi bem mostrado.
Por tudo isto, nota 4 para António Nobre.
Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Santa Clara, por 2-1.