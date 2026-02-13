Ouvir
Santa Clara

Petit. "Gabriel só faz uma defesa"

13 fev, 2026 - 21:47

O Santa Clara perdeu 2-1 diante do Benfica em partida da jornada 22 da I Liga.

O treinador do Santa Clara, Petit, diz que foi um jogo com poucas oportunidades, mas reforça a esperança nos seus jogadores, incluindo os reforços de inverno.

A partida

"Jogo difícil contra uma equipa que ainda não perdeu, mas nunca abdicámos dos nossos princípios. Foi um jogo com poucas oportunidades, penso que o Gabriel só faz uma defesa na segunda parte. Mas vimos uma equipa a tentar jogar bom futebol e estamos a fazer o nosso caminho".

Gostava de ter um relvado melhor?

"Sim, mas isso não tem que ver connosco. Ainda esta semana não fizemos aqui um treino. Mas ainda hoje vimos aqui tentar jogar, mas faltou-nos uma qualidade para finalizar melhor as oportunidades e o Benfica também defendeu e fechou-se muito bem.

Paciência e Elias são bons reforços?

"Sim, temos boas opções no ataque. Também lançámos o menino [o Fernando] que é um jogador irreverente e atrevido. Também tentámos não desgastar muito o Gonçalo Paciência, mas estamos muito contentes com os três da frente."

O Santa Clara perdeu 2-1 diante do Benfica em partida da jornada 22 da I Liga.

