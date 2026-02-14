Casa Pia derrota Arouca

14 fev, 2026 - 17:48
O Casa Pia venceu o Arouca, por 3-2, em partida da jornada 22 da I Liga.
Os visitantes até marcaram primeiro, por Barbero, mas os “gansos” deram a volta ao marcador, com tentos de Rafael Brito e Cassiano.
Os arouqueses voltaram a empatar, beneficiando de um autogolo de Abdu Conté, mas a equipa da casa (emprestada) voltou à vantagem, com nova concretização de Cassiano.
Com este triunfo, o Casa Pia, que não perde há quatro jogos, sobe aos 22 pontos. Já o Arouca mantém os 22.
Veja o resumo da partida: