I Liga

Gil Vicente ganha e ultrapassa Sp. Braga

14 fev, 2026 - 22:34

Remontada dos “galos” em casa contra adversário direto.

O Gil Vicente derrotou o Sp. Braga, por 2-1, em partida da jornada 22 da I Liga.

Os arsenalistas até marcaram primeiro, pelo capitão Ricardo Horta, aos 21 minutos.

No entanto, os gilistas deram a volta ao marcador, com tentos de Gustavo Varela e Santi Garcia, ambos na segunda parte.

A partida foi equilibrada, mas com ligeiro ascendente dos da casa.

Com esta vitória, os “galos” de Barcelos ultrapassam os arsenalistas na classificação e voltam a ocupar o quarto posto da tabela (40-39 pontos).

