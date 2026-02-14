Gil Vicente ganha e ultrapassa Sp. Braga

14 fev, 2026 - 22:34
O Gil Vicente derrotou o Sp. Braga, por 2-1, em partida da jornada 22 da I Liga.
Os arsenalistas até marcaram primeiro, pelo capitão Ricardo Horta, aos 21 minutos.
No entanto, os gilistas deram a volta ao marcador, com tentos de Gustavo Varela e Santi Garcia, ambos na segunda parte.
A partida foi equilibrada, mas com ligeiro ascendente dos da casa.
Com esta vitória, os “galos” de Barcelos ultrapassam os arsenalistas na classificação e voltam a ocupar o quarto posto da tabela (40-39 pontos).