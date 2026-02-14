Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Famalicão

Hugo Oliveira garante “lutar pelos três pontos” apesar das dificuldades do Sporting

14 fev, 2026 - 17:05 • Lusa

O jogo está marcado para as 20h30 deste domingo.

A+ / A-

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, espera "um jogo difícil" frente ao Sporting, na antevisão da partida da 22.ª jornada da I Liga, sublinhando, ainda assim, a ambição minhota em lutar por pontos.

"Vai ser um jogo difícil para nós, em casa do campeão nacional, uma equipa muito boa, que está a fazer um belíssimo campeonato e que está a lutar pelo título com naturalidade, pela qualidade do processo e dos seus intérpretes", afirmou o técnico, em declarações na conferência de imprensa de antevisão.

Apesar do peso do adversário, Hugo Oliveira garantiu que a luta pelo título "não preocupa minimamente" os famalicenses, que estão focados no próprio crescimento coletivo.

"Aquilo que nos preocupa é usar mais um jogo para continuar o nosso desenvolvimento. É mais uma oportunidade para colocarmos o nosso jogo em campo e lutar pelos três pontos, com as nossas ideias, talento, humildade e ambição de tirar pontos, se possível três, em todos os jogos", referiu.

O treinador destacou ainda os elogios deixados pelo homólogo adversário à campanha do Famalicão, considerando que refletem o trajeto realizado, embora assuma querer mais.

"O campeonato que estamos a fazer é positivo e tem de haver elogios para quem estiver atento à nossa forma de estar e ao desenvolvimento da equipa. Mas queremos mais pontos, melhores jogos, e é para isso que trabalhamos todos os dias", disse.

Sobre a ausência do avançado Suárez nas opções leoninas, o técnico relativizou o impacto, lembrando a profundidade do plantel verde e branco.

"Um clube que luta para ser campeão tem sempre plantéis ricos, com muito talento e alternativas. Com ou sem Suárez, o Sporting será fortíssimo. Quem jogar dará uma grande resposta", considerou.

Hugo Oliveira espera um adversário dominador, com forte dinâmica interior, exigindo capacidade de sofrimento e coragem aos seus jogadores.

"Sabemos que vamos ter de lidar com dificuldades, sofrer, mas também ter coragem para jogar o nosso jogo e tentar dar uma alegria aos adeptos, estejam no estádio ou em casa", frisou.

Em termos clínicos, Rodrigo Pinheiro continua de fora, ainda que perto do regresso, com o treinador a admitir decisões por tomar no 'onze', garantindo, porém, fidelidade à identidade da equipa: "Jogue quem jogar, não vamos fugir daquilo que somos. Este Famalicão procura ser fiel aos seus princípios, com ambição de ganhar, ideia ofensiva e aposta na juventude".

O Famalicão, sexto classificado, com 32 pontos, desloca-se este domingo ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para defrontar o Sporting, segundo classificado, com 52, num encontro da 22.ª jornada da I Liga, e que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)