Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Famalicão

Hugo Oliveira e o golo anulado. “Não sei se seria assim do outro lado”

15 fev, 2026 - 23:35

Treinador queixa-se do “quinto árbitro”, o VAR. O Sporting venceu 1-0 em Alvalade, com golo aos 82 minutos.

A+ / A-

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, elogia a exibição dos seus jogadores em Alvalade, mas deixa duras críticas à arbitragem.

A partida

"Saio com a sensação de que não deveríamos ter perdido hoje. Pelo trabalho, pelo esforço, pela capacidade tática de fechar um belíssimo adversário. E termos levado o jogo até a um momento em que tínhamos de segurar e não sofrer de bola parada em casa de um candidato. Na primeira parte estivemos personalizados com bola; na segunda o Sporting construiu e pressionou mais e nós encolhemo-nos mais. Tivemos situações, fizemos um golo, tivemos chances de fazer outro. As principais oportunidades da primeira parte foram nossas. O Sporting teve mais caudal na segunda, mas criar situações... Não deveríamos ter perdido este jogo, principalmente numa bola parada, perante um adversário muito bom, com muitos recursos. Fica um amargo de boca, pelo que fizemos e o jogo podia ter tido outra história diferente"

Golo anulado na primeira parte

"Já vi as imagens e não me parece falta. Estamos a viver a era do quinto árbitro, que decide mais o jogo do que quem está em campo; quem corre, quem se esforça, que tomam boas e más decisões, mas que estão lá, que sentem os jogadores. Os árbitros, os assistentes, o quarto árbitro estão no campo. Há situações em que o VAR é fundamental, deve intervir. Há situações que, em casa, a editar um vídeo, a parar a imagem, conseguimos mostrar seja aquilo que for. Na minha opinião honesta e muito simples, não é suficiente para tirar um golo do jogo. Não sei se seria assim do outro. Não sei... O árbitro tomou uma decisão em campo e, quando assim é, por algo que não é tão radical, quem está de fora não deve ter tanto poder. Na era do quinto árbitro, não pode ser assim"

Posse de bola do Famalicão

"Temos de dar esse passo. Queremos jogar, seja onde for. Estávamos a ter espaços na primeira parte. Manter a bola como queríamos e construir. Mas o Sporting, com mais pressão começou a recuperar mais cedo. E aí temos de dar o passo à frente, mesmo com pressão, num campo difícil, temos de manter a mesma personalidade, encontrar outros caminhos, manter a tranquilidade. Repito: trabalho defensivo tático competente, obviamente que o Sporting criou e associou, com bons jogadores, não podíamos sofrer de bola parada e perder nesse momento. Jogadores esforçaram-se e trabalharam. Este jogo podia ter tido história diferente"

O Sporting derrotou o Famalicão, por 1-0, com golo de Daniel Bragança, aos 82 minutos, em partida da jornada 22 da I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)