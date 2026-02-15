Hugo Oliveira e o golo anulado. “Não sei se seria assim do outro lado”

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, elogia a exibição dos seus jogadores em Alvalade, mas deixa duras críticas à arbitragem.

A partida

"Saio com a sensação de que não deveríamos ter perdido hoje. Pelo trabalho, pelo esforço, pela capacidade tática de fechar um belíssimo adversário. E termos levado o jogo até a um momento em que tínhamos de segurar e não sofrer de bola parada em casa de um candidato. Na primeira parte estivemos personalizados com bola; na segunda o Sporting construiu e pressionou mais e nós encolhemo-nos mais. Tivemos situações, fizemos um golo, tivemos chances de fazer outro. As principais oportunidades da primeira parte foram nossas. O Sporting teve mais caudal na segunda, mas criar situações... Não deveríamos ter perdido este jogo, principalmente numa bola parada, perante um adversário muito bom, com muitos recursos. Fica um amargo de boca, pelo que fizemos e o jogo podia ter tido outra história diferente"

Golo anulado na primeira parte

"Já vi as imagens e não me parece falta. Estamos a viver a era do quinto árbitro, que decide mais o jogo do que quem está em campo; quem corre, quem se esforça, que tomam boas e más decisões, mas que estão lá, que sentem os jogadores. Os árbitros, os assistentes, o quarto árbitro estão no campo. Há situações em que o VAR é fundamental, deve intervir. Há situações que, em casa, a editar um vídeo, a parar a imagem, conseguimos mostrar seja aquilo que for. Na minha opinião honesta e muito simples, não é suficiente para tirar um golo do jogo. Não sei se seria assim do outro. Não sei... O árbitro tomou uma decisão em campo e, quando assim é, por algo que não é tão radical, quem está de fora não deve ter tanto poder. Na era do quinto árbitro, não pode ser assim"

Posse de bola do Famalicão

"Temos de dar esse passo. Queremos jogar, seja onde for. Estávamos a ter espaços na primeira parte. Manter a bola como queríamos e construir. Mas o Sporting, com mais pressão começou a recuperar mais cedo. E aí temos de dar o passo à frente, mesmo com pressão, num campo difícil, temos de manter a mesma personalidade, encontrar outros caminhos, manter a tranquilidade. Repito: trabalho defensivo tático competente, obviamente que o Sporting criou e associou, com bons jogadores, não podíamos sofrer de bola parada e perder nesse momento. Jogadores esforçaram-se e trabalharam. Este jogo podia ter tido história diferente"

O Sporting derrotou o Famalicão, por 1-0, com golo de Daniel Bragança, aos 82 minutos, em partida da jornada 22 da I Liga.