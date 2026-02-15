Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 2 para David Silva. “Dois erros graves”

15 fev, 2026 - 23:55

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Sporting - Famalicão.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 2 a David Silva, árbitro do Sporting - Famalicão, partida da jornada 22 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que David Silva cometeu dois erros graves.

Aos 8 minutos, golo mal anulado ao Famalicão. Não há falta sobre Maxi Araujo e há uma intervenção incorreta do VAR porque não é um caso de erro claro e óbvio.

Aos 37 minutos, há falta para penálti sobre Ricardo Mangas. O defesa não joga a bola e derruba o lateral do Sporting.

Já na segunda parte, os cartões amarelos foram bem exibidos.

Há um lance na área do Famalicão, em que a bola parece tocar no braço, mas não há imagens que o comprovem, bem o árbitro ao deixar seguir.

Por isso, negativa para o árbitro: nota 2.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Famalicão, por 1-0.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)