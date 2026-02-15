Nota 2 para David Silva. “Dois erros graves”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 2 a David Silva, árbitro do Sporting - Famalicão, partida da jornada 22 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que David Silva cometeu dois erros graves.

Aos 8 minutos, golo mal anulado ao Famalicão. Não há falta sobre Maxi Araujo e há uma intervenção incorreta do VAR porque não é um caso de erro claro e óbvio.

Aos 37 minutos, há falta para penálti sobre Ricardo Mangas. O defesa não joga a bola e derruba o lateral do Sporting.

Já na segunda parte, os cartões amarelos foram bem exibidos.

Há um lance na área do Famalicão, em que a bola parece tocar no braço, mas não há imagens que o comprovem, bem o árbitro ao deixar seguir.

Por isso, negativa para o árbitro: nota 2.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Famalicão, por 1-0.