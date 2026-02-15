Nota 4 para José Bessa. “Boa arbitragem”

15 fev, 2026 - 18:31
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a José Bessa, árbitro do Nacional – FC Porto, partida da jornada 22 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que Bessa fez “boa arbitragem”, “um bom trabalho”, “deixou jogar” e esteve “bem fisicamente”.
Duas notas apenas sobre cartões: ficam dúvidas sobre a cor do cartão a Francisco Gonçalves, após falta dura sobre Pietuszewski e, a fechar, aos 90+3, foi injusto o amarelo a Vallier, do Nacional.
Por isso, nota 4 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Nacional, por 1-0, com golo de Bednarek.