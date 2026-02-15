Tiago Margarido. "O detalhe fez a diferença"

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, elogia os seus jogadores, mas lamenta ter voltado a perder um jogo devido a um detalhe na bola parada.

A partida

"Sabíamos das dificuldades que íamos ter pela frente, diante do líder do campeonato. Mas conseguimos nivelar o jogo, na posse e nos remates. Temos uma grande oportunidade na primeira parte e o FC Porto tem outra na segunda, em que marcam. O detalhe fez a diferença. Os jogadores foram briosos, trabalharam, fizeram o nosso jogo. Criámos dificuldades, anulámos o jogo ofensivo do FC Porto e o jogo foi decidido em detalhes"

Início da segunda parte difícil

"O FC Porto tem um jogo defensivo muito agressivo, consegue trabalhar muitas bolas em duelo. Criou-nos desconforto até ao golo. Com as substituições cresceram, mas conseguimos ser competitivos e lutar até ao final. As valias das equipas são bastante diferentes, mas conseguimos equilibrar e fomos briosos. Perdemos por detalhes"

Mais um jogo perdido do detalhe

"Jogámos sempre olhos nos olhos. Não olhámos a camisolas ou classificações. São onze contra onze, com respeito pelo adversário. Nos jogos com grandes fomos competentes e acabámos por não conseguir pontos por detalhes. Hoje foi mais um dia."

Contas no campeonato

"Vivemos de pontos. É o dia a dia. Estamos dentro do nosso objetivo, mas a trabalhar. O nosso início de calendário, primeira e segunda volta, é difícil. Já jogámos com dois grandes. Mas com estabilidade e a acreditar vamos conseguir os objetivos"

O Nacional perdeu 1-0 diante do FC Porto em partida da jornada 22 da I Liga.