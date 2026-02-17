Jogadora e team manager do CF Benfica morre aos 22 anos

O Clube Futebol Benfica anunciou esta segunda-feira o falecimento de Mariana Rocha, jogadora, team manager e treinadora da formação do clube, com apenas 22 anos.

Em comunicado, o clube refere que a jogadora "acompanhou e inspirou as atletas mais jovens com dedicação, coragem e um enorme espírito de equipa".

"Deixa uma marca humana e desportiva que permanecerá para sempre na história do nosso clube", refere o CF Benfica.

O velório acontecerá esta terça-feira, 17 de fevereiro, a partir das 17h00, enquanto o funeral se realiza no dia seguinte, 18 de fevereiro, às 10h30, na Igreja de São Baptista do Lumiar, com a partida do corpo prevista para as 11h00.

O clube partilhou também uma mensagem de Mariana Rocha: "Não chorem quando se lembrarem de mim. Dêem graças a Deus pelos bons tempos que passámos juntos; dei-vos a minha amizade, pensem na felicidade que me deram. Agradeço-vos pelo amor de cada um".