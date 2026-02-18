Bruno Costa no Moreirense - Sporting

18 fev, 2026 - 17:38
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, a lista de nomeações de árbitros para a jornada 23.
Benfica e Sporting jogam no mesmo dia e hora, no sábado, a partir das 18h00.
Equipas de arbitragem da 23.ª jornada:
Estrela Amadora-Tondela
Árbitro: Gustavo Correia
VAR: Cláudia Ribeiro
Alverca–Santa Clara
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Sérgio Piscarreta
Arouca-Nacional
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Vasco Santos
Benfica-AVS
Árbitro: Miguel Fonseca
VAR: Paulo Barradas
Moreirense-Sporting
Árbitro: Bruno Costa
VAR: Rui Costa
Sp. Braga-Vitória
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Luís Ferreira
Estoril-Gil Vicente
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Ricardo Moreira
FC Porto-Rio Ave
Árbitro: David Silva
VAR: Rui Oliveira
Famalicão-Casa Pia
Árbitro: André Narciso
VAR: Pedro Ferreira