I Liga

Bruno Costa no Moreirense - Sporting

18 fev, 2026 - 17:38

Veja todos os árbitros da jornada 26 da I Liga.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, a lista de nomeações de árbitros para a jornada 23.

Benfica e Sporting jogam no mesmo dia e hora, no sábado, a partir das 18h00.

Equipas de arbitragem da 23.ª jornada:

Estrela Amadora-Tondela

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: Cláudia Ribeiro

Alverca–Santa Clara

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Sérgio Piscarreta

Arouca-Nacional

Árbitro: Luís Filipe

VAR: Vasco Santos

Benfica-AVS

Árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Paulo Barradas

Moreirense-Sporting

Árbitro: Bruno Costa

VAR: Rui Costa

Sp. Braga-Vitória

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Luís Ferreira

Estoril-Gil Vicente

Árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Ricardo Moreira

FC Porto-Rio Ave

Árbitro: David Silva

VAR: Rui Oliveira

Famalicão-Casa Pia

Árbitro: André Narciso

VAR: Pedro Ferreira

