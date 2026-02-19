Estrela recorre ao TAD por venda de André Luiz por valor inferior a outras propostas

O Estrela da Amadora vai fazer uma participação ao Tribunal Arbitral do Desporto a propósito da transferência de André Luiz, 10% de cujo valor lhe estavam reservados, do Rio Ave para o Olympiacos, e admite recorrer às autoridades.

Em causa estão declarações do dono de Olympiacos e Rio Ave, Evangelos Marinakis, que admitiu que tinha propostas superiores pelo avançado brasileiro, mas preferiu fazer a ponte de Vila do Conde para Atenas, para benefício do clube grego.

A revelação foi feita em conversa com o plantel do Olympiacos, divulgada pelo jornal “Demokratia”: "Recebi ofertas de cerca de 20 milhões pelo André, do Wolverhampton e do Benfica (...). Mas eu queria fortalecer o Olympiacos."

André Luiz acabou por rumar ao clube grego por 6,5 milhões de euros, uma verba bem inferior às que Marinakis diz ter recusado.

Em comunicado, esta quinta-feira, o Conselho de Administração do Estrela da Amadora assume "sérias e legítimas preocupações" perante o caso.

"O Estrela da Amadora detém 10% numa futura transferência do atleta André Luiz. A verificar-se que existiram propostas de valor substancialmente superior às que vieram a ser efetivamente praticadas, tal circunstância traduz-se, objetivamente, numa diminuição direta da receita a que o nosso Clube teria direito. Mais ainda: a opção de alienar ativos desportivos por valores inferiores a propostas assumidamente superiores levanta inevitáveis questões quanto à plena salvaguarda dos interesses económicos do próprio Rio Ave FC e dos seus parceiros contratuais", lê-se.

O Estrela salienta que o fenómeno da multi-propriedade "não pode, em circunstância alguma, comprometer a transparência, a equidade económica, a proteção de terceiros contratualmente envolvidos ou a credibilidade das competições nacionais".

"O futebol português não pode correr o risco de ver clubes históricos transformados em meros instrumentos ao serviço de estratégias externas", sustenta.

A direção do clube amadorense fala, ainda, de possíveis ramificações legais: "Qualquer divergência material entre valores de mercado publicamente assumidos e valores efetivamente praticados pode produzir impactos económicos mais amplos, incluindo efeitos reflexos na esfera fiscal inerente a operações desta natureza, matéria que, como é evidente, compete às autoridades competentes apreciar."

Nesse sentido, o Estrela da Amadora anuncia que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto, "para salvaguarda dos seus direitos".

Também irá "reiterar a exigência de acesso integral à documentação da operação" e reserva-se o direito de "participar às entidades competentes todos os factos públicos que, pela sua natureza, justifiquem averiguação adicional".

O Estrela da Amadora termina o comunicado com a garantia de que "não deixará de defender integralmente os seus direitos nem de exigir a transparência que o futebol português merece".