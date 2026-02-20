Belenenses vs Académica: um duelo de Primeira onde os valores convergem

Arrancou já a fase de subida da Liga 3, onde oito clubes lutam por um lugar na próxima temporada da Segunda Liga. Entre eles, estão Belenenses e Académica, dois históricos do futebol português que se reencontram este sábado, no Restelo, pelas 20 horas.

Fora dos holofotes da primeira divisão, ambos têm trilhado um caminho marcado por superação e resiliência, movidos por uma massa adepta diferenciada em Portugal. “Não queremos ser o Benfica ou o Sporting. Procuramos adeptos especiais, que queiram ser de um clube histórico, de um clube especial. Vivemos num país em que não há cultura desportiva. Costumo dizer que é a ditadura dos eucaliptos”, sublinha Patrick Morais de Carvalho, presidente do emblema da Cruz de Cristo.

Campeão nacional em 1945/46 e com três Taças de Portugal no palmarés, a época dourada do Belenenses pertence a um passado distante. Apesar de tudo, “tem muitos adeptos jovens e, principalmente, muitos praticantes desportivos”. “Temos mais de 4.000 atletas de todas as idades e a nossa esperança é que esses atletas vão ganhando amor e afeição ao clube, para que sejam sócios e possam ter como único clube este”, ressalva Morais de Carvalho.

Adepto do clube do Restelo por influência paterna, Nuno Correia é atualmente estudante em Coimbra. Puxando a fita atrás, lembra que, em criança, duvidavam sempre que dizia ser pastel. "Sempre me perguntaram na escola: 'És do Belenenses, mas também és de quem?'. E eu respondia: 'Não, sou só do Belenenses'.

Para o jogo deste fim de semana, espera que o ambiente seja um pouco diferente daquele que encontrou na fase regular. “Não senti muito a rivalidade. O estádio estava muito despido e não sentimos aquela mística de outros tempos. Agora, as duas equipas vão estar a lutar para subir. Aí acredito que se vá sentir mais essa rivalidade”.

Do lado dos estudantes, Francisco Pais de Sousa, adepto e diretor-adjunto da área de corporate do clube, recorda a visita do ano passado ao Estádio do Restelo. “Levámos mil e tal pessoas. Entre 1000 e 1.500, de certeza. Não sei quantos clubes em Portugal fazem isto. Quando estamos no estádio e sentimos isto, ficamos altamente reconetados com a essência da Académica”.

Vencedor de duas edições da prova rainha, sendo a mais recente em 2012, e voz dos estudantes em tempos de ditadura, a Briosa tornou-se num símbolo nacional. Agora, quer reafirmar-se. "Temos um potencial muito grande. Quando me apresento a empresas nacionais ou internacionais, digo sempre: 'Nós somos o clube mais antigo de Portugal. Na verdade, até da Península Ibérica'. Isto ajuda a chamar a atenção. Debaixo deste emblema, todos os anos entram e passam 25 mil estudantes pela Universidade de Coimbra”, reforça o dirigente.

Dentro daquilo que os pode separar, são os valores comuns que os unem. "Em dezembro, estive no Restelo. No final, o speaker teve uma atitude de uma dignidade enorme. Disse: 'O Belenenses deseja que a Académica e o Belenenses se encontrem na Primeira Divisão o mais cedo possível'. E, como era domingo à noite e os adeptos de Coimbra tinham uma longa viagem pela frente, acrescentou: 'Desejamos boa viagem à massa adepta numerosa que se deslocou desde Coimbra'. Isto demonstra que são clubes onde os valores do respeito e do desportivismo estão sempre lá. É uma cola que nos une mesmo nos momentos maus”, relembra Pais de Sousa.

"O que nos mete de igual para igual é que nunca deixamos a nossa equipa sozinha. Fazemos 400 km debaixo de chuva e levantamo-nos às cinco da manhã porque fazemos tudo pelo nosso clube. O que interessa é que 'estão cá os verdadeiros'. Isso é o valor da fidelidade que os pais e avós nos passam desde cedo”, aponta Nuno, enfatizando o esforço que centenas de pessoas fazem semana após semana para seguir de perto a sua grande paixão.

Além da partilha de valores, há ainda um desafio comum, o de atrair mais pessoas e fidelizar novos adeptos. Na ótica do presidente azul e branco, além de transmitir o que é ser Belenenses aos atletas da casa, a aposta passa pelo marketing, bem como “envolver as zonas adjacentes ao estádio e as freguesias à volta do Restelo. Fazer ações junto das escolas”, sabendo que vivem “entrincheirados numa cidade que tem Benfica e Sporting”.

Já na perspetiva do adepto, “os pais e os avós têm de fazer as crianças Belenenses desde cedo, levá-las ao estádio, mostrar a história e o museu para lhes passar essa paixão. Se não pegarmos nelas cedo, serão influenciadas pelos colegas.” Mas trata-se de “um trabalho gradual. Se o clube chegar à Primeira Liga, as coisas ficam muito mais fáceis”.

Francisco apela ao “pragmatismo”, porque sabe que “o passado não explica o futuro”, focando-se também na vasta rede alumni da Universidade de Coimbra. "É um potencial adormecido dentro da cidade, mas também fora dela, porque muitas destas pessoas formaram-se e trabalham desde Bragança até ao Algarve, ou até estão no estrangeiro. Portanto, o nosso trabalho recente é ativar a marca na cidade e depois com a rede de alumni”, conclui.

Quando o árbitro der o apito inicial, o Restelo, com a sua vista privilegiada para o rio Tejo, será testemunha do 143.º encontro entre duas velhas glórias. Resta-nos não deixar cair no esquecimento o que estes emblemas representam e esperar que regressem ao máximo escalão do futebol em Portugal.