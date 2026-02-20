Bruno Costa com nota “insatisfatória” no Benfica-Alverca

20 fev, 2026 - 20:23
O árbitro Bruno Costa, que esteve no Benfica-Alverca, teve nota "insatisfatória" do Conselho de Arbitragem.
Já o VAR, João Casegas, teve uma avaliação "muito satisfatória".
Por sua vez, Luís Godinho, árbitro do FC Porto – Sporting, também da jornada 21 da I Liga, teve nota "muito satisfatória".
O VAR do encontro, Tiago Martins teve apreciação "satisfatória".
Entretanto, André Narciso, que esteve no Sporting-AVS, dos quartos de final da Taça de Portugal, foi avaliado com nota insatisfatória, tal como o VAR, Bruno Esteves.