  • 20 fev, 2026
Arbitragem

Bruno Costa com nota “insatisfatória” no Benfica-Alverca

20 fev, 2026 - 20:23

Veja também a apreciação em relação ao FC Porto-Sporting e ao Sporting-AVS (este para a Taça).

O árbitro Bruno Costa, que esteve no Benfica-Alverca, teve nota "insatisfatória" do Conselho de Arbitragem.

Já o VAR, João Casegas, teve uma avaliação "muito satisfatória".

Por sua vez, Luís Godinho, árbitro do FC Porto – Sporting, também da jornada 21 da I Liga, teve nota "muito satisfatória".

O VAR do encontro, Tiago Martins teve apreciação "satisfatória".

Entretanto, André Narciso, que esteve no Sporting-AVS, dos quartos de final da Taça de Portugal, foi avaliado com nota insatisfatória, tal como o VAR, Bruno Esteves.

