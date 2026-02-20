“Gerar ocasiões e não marcar golos é romantismo?": Vicens lembra registo goleador e diz o que falta

O treinador Carlos Vicens disse esta sexta-feira querer um Sporting de Braga mais concentrado defensivamente para evitar erros que custem derrotas e ganhar ao Vitória de Guimarães, sábado, na 23.ª jornada da I Liga de futebol.

“É um jogo que todos esperávamos desde domingo porque vimos de um resultado negativo [derrota por 2-1 com o Gil Vicente] e de um jogo menos bom, e queremos ressarcir-nos. Treinámos toda a semana focados no jogo de amanhã [sábado] para estarmos preparados e com energia para disputar o jogo, ganhar e dar uma alegria aos nossos adeptos pelo apoio que nos têm dado”, disse na conferência de imprensa de antevisão.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Carlos Vicens defendeu a necessidade de o Sporting de Braga não só “manter o mesmo nível de motivação e energia” ao longo dos jogos, como também de “concentração nos detalhes”, lembrando os golos sofridos de bolas paradas.

O Sporting de Braga tem tido dificuldades diante dos primeiros classificados, mas o treinador recordou as boas exibições da equipa no Dragão e em Alvalade, diante de FC Porto e Sporting, respetivamente, ou com o Benfica na Taça da Liga e no campeonato, contrariando a ideia da equipa ser “romântica”.

“Gerar ocasiões e não marcar golos é romantismo? Somos a segunda equipa com mais golos, a seguir ao Sporting, mas defensivamente temos que sofrer menos e isso passa por cuidar mais os detalhes. Na Amadora, estávamos a ganhar por 3-1 e dois despistes levaram a que perdêssemos dois pontos [3-3]. Com o Estoril, tivemos ocasiões para nos colocar na frente, mas não marcámos [derrota por 1-0], na final da Taça da Liga também. Como podemos compensar isso? Não sofrer golos”, disse.

Os rivais minhotos já jogaram duas vezes esta temporada, na primeira volta da I Liga, em Guimarães, onde empataram (1-1), e na final da Taça da Liga, em 10 de janeiro, em Leiria, com o triunfo a cair para o lado dos vimaranenses (2-1), mas o treinador recusou a ideia de existir um sentimento de desforra.

“Há o sentimento de que é um jogo especial, também porque é o jogo seguinte. Não o vamos preparar a pensar nesses dois jogos anteriores, mas no que temos que melhorar em relação ao nosso último jogo. Queremos ganhar sendo uma equipa competitiva e aguerrida”, disse.