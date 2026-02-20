João Henriques. “Não vamos ao Estádio da Luz para ver o Benfica vencer”

O treinador do AVS, João Henriques, sublinha que a pressão de vencer está do lado do Benfica, no duelo que vai opor as duas equipas para a jornada 23 da I Liga.

O técnico explicou que a formação avense, 18.ª e última classificada do campeonato, com apenas oito pontos, vai encarar a deslocação ao terreno das águias, no sábado, como "mais uma oportunidade", mostrando-se confiante na "trajetória de crescimento" da sua equipa.

"O Benfica é a única equipa que ainda não perdeu no campeonato e tem a responsabilidade total de vencer. Não há outra forma de o dizer, vai defrontar o último classificado. É mais uma oportunidade para o AVS conquistar pontos, porque não vamos ao Estádio da Luz para ver o Benfica vencer, mas sim para sermos competitivos e sairmos com alguma coisa, preferencialmente pontos", afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Após ter conseguido a primeira vitória no campeonato na passada ronda, diante do Estoril Praia (3-0), um objetivo há muito ambicionado pelo emblema da Vila das Aves, João Henriques garante que o seu conjunto teve a "mesma preparação" para o duelo com o Benfica, de modo a repetir "o que tem vindo a fazer".

"Esta só foi a melhor semana de trabalho porque a cara de quem ganha nunca é igual à de quem perde. Mas tínhamos tido outras boas semanas e faltava-nos apenas a vitória. Naturalmente, será um jogo difícil, à semelhança do que têm sido as receções do Benfica aos adversários", lembrou.

O treinador acredita que o jogo dos 'encarnados' frente ao Real Madrid, na passada terça-feira, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual a equipa portuguesa perdeu por 1-0, não terá impacto físico no conjunto lisboeta.

"Historicamente, nas últimas situações em que o Benfica teve um jogo de campeonato entre outros dois, venceu sempre. Se o Benfica mudar os 11 jogadores, será na mesma muito mais forte do que o AVS e terá a mesma obrigação de vencer. José Mourinho sabe muito bem como gerir, mas não terá implicações", sustentou.

João Henriques defendeu ainda que a situação do alegado insulto racista de Prestianni a Vinicius Júnior não terá repercussões na partida de sábado, uma vez que aconteceu num "contexto diferente", com intervenientes mais mediáticos: "Para nós, será indiferente".

Aitoine Baroane, que enfrenta uma longa paragem, é o único ausente por lesão, enquanto Andre Green ainda não deverá estrear-se, por burocracia na inscrição na Liga.

O AVS, lanterna-vermelha da I Liga, com apenas oito pontos, desloca-se ao Estádio da Luz, em Lisboa, para defrontar o Benfica, terceiro classificado, com 52, a partir das 18h00 de sábado, sob arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.