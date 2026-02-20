Tondela ganha na Reboleira

20 fev, 2026 - 23:00
O Tondela derrotou o Estrela da Amadora, na Reboleira, por 2-0, em partida da jornada 23 da I Liga.
Os golos dos beirões, que estão na luta pela permanência, foram apontados por Bebeto (de penálti) e Pedro Maranhão.
O Estrela até dominou e teve mais remates, mas os visitantes foram mais eficazes.
Nos minutos finais, Luan Patick foi expulso, após falta dura sobre Rodrigo Conceição. Este lance levou a grande confusão entre bancos.
Com este triunfo, o Tondela sobe aos 18 pontos e, pelo menos para já, ultrapassa o Santa Clara. Já o Estrela mantém os 23.
Veja o resumo da partida: