Vasco Botelho da Costa pede “coragem” para vencer Sporting

O treinador do Moreirense considera que o jogo com o Sporting, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, será “um grande desafio” e acredita que a equipa mostrará "coragem" para travar os leões.

“É um adversário muito forte, mas não é invencível. Não acredito em equipas invencíveis. Será um grande desafio e temos de ter muita maturidade tática, muita disponibilidade mental e coragem”, afirmou Vasco Botelho da Costa.

O treinador minhoto alertou ainda para a dimensão ofensiva dos leões, lembrando os números apresentados ao longo da época e a capacidade para criar ocasiões em volume elevado.

“Não é à toa que têm melhor ataque da prova. E mesmo que não tenham 10 ou 12 oportunidades claras de golo como antes, conseguem ter cinco ou seis. É um adversário fortíssimo”, sublinhou.

Apesar das derrotas frente aos grandes na primeira volta, Vasco Botelho da Costa entende que a equipa tem evoluído, mas reconhece que os detalhes têm sido penalizadores.

“Acho que fomos competitivos nesses jogos contra os grandes, mas grande parte dessas partidas ficaram desbloqueados por erros nossos infantis e que espero não se voltem a repetir”, assumiu.

O técnico reconheceu que a sua equipa vai ser pressionada “e obrigada a jogar sem bola”, mas considerou que tal será uma oportunidade para o crescimento competitivo.

“Se formos fortes, ambiciosos e tivermos coragem para ganhar os duelos vamos abrir espaços que podemos explorar”, sustentou.

Vasco Botelho da Costa garantiu ambição máxima frente ao bicampeão nacional, mesmo reconhecendo que não é fácil travar o volume ofensivo dos lisboetas.

“Estamos a falar de uma equipa que é muito difícil de parar e temos de perceber como o fazer com coragem. Se fecharmos muito dentro, o Sporting é muito forte por fora, se preocuparmos em meter muita gente no corredor, o Sporting vai muito rapidamente encontrar jogadores por dentro. Será um grande desafio”, afirmou o técnico, na antevisão ao encontro.

Com o Moreirense no sexto lugar e próximo de atingir a meta interna dos 35 pontos, que vale a manutenção, o treinador reiterou que o foco neste jogo, mas admitiu que, no futuro, novas metas podem ser colocadas ao grupo.

“Acredito que precisamos sempre de ter objetivos. O jogador precisa de ter uma meta seja tangível. Seguramente que vamos redefinir os nossos novos objetivos, mas, ao mesmo tempo, não interessa pensar mais além do que aquilo que está ao nosso alcance. Para já a meta são os 35 pontos”, afirmou.

Os cónegos não podem contar neste jogo com Diogo Travassos, jogador cedido pelos leões, numa baixa que Vasco Botelho da Costa acredita será uma “oportunidade para outro jogador aparecer.

O Moreirense, sexto classificado, com 33 pontos, recebe no sábado o Sporting, segundo, com 55, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.