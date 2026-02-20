Vizela derrota Leixões

O Vizela venceu o Leixões por 2-1, no Estádio do Mar, em Matosinhos, terminando uma série de cinco jogos sem conquistar os três pontos, na abertura da 23.ª jornada da II Liga.

Após uma primeira parte de domínio caseiro, os vizelenses marcaram dois golos no espaço de seis minutos - Heinz Mörschel, aos 58, e Aleksandar Busnic, aos 64 -, com Bica a reduzir, de forma insuficiente, para o Leixões, aos 86, na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Vizela intrometeu-se na luta pelos lugares de promoção, ao ascender ao quinto posto, enquanto o Leixões é atualmente 11.º, com 28, tendo registado a sua primeira derrota em 2026.

Em contraste com o mau momento dos visitantes, que anunciaram esta semana a saída do técnico Nuno Silva, os bebés do mar apresentavam-se na partida como a equipa do segundo escalão que mais pontos somou na segunda volta (11) e exibiram esse ímpeto nos primeiros 45 minutos, sem, no entanto, demonstrarem eficácia no último terço.

No segundo tempo, o Vizela foi ficando progressivamente mais confortável na partida e adiantou-se no marcador por Mörschel, aos 58, assistido por Loppy, na sequência de uma série de passes realizados dentro da área leixonense, perante alguma passividade defensiva.

O Vizela ampliou a vantagem apenas seis minutos depois, num forte remate de Busnic pela direita, que sofreu um desvio Lourenço Henriques que traiu o guarda-redes dos matosinhenses Gonçalo Tabuaço.

Apesar dos dois golos de desvantagem, os anfitriões não se vergaram e ainda reduziram, aos 86, por meio de uma grande penalidade conquistada por Ricardo Valente, que tinha sido lançado minutos antes na partida, e convertida por Bica, mas o esforço da equipa de Matosinhos revelou-se insuficiente.