  • 20 fev, 2026
I Liga

Braga leva a melhor no dérbi do Minho

21 fev, 2026 - 22:54

Partida teve cinco golos num jogo animado na Pedreira.

O Sp. Braga derrotou o V. Guimarães no dérbi do Minho, por 3-2, em partida da jornada 23 da I Liga.

A partida foi animada, com períodos de domínio repartido, mas acabou por sorrir aos donos da casa graças a um tento de Rodrigo Zalazar, aos 57 minutos.

O uruguaio foi uma das figuras da partida e já tinha aberto o marcador, aos 17 minutos, de grande penalidade.

O outro golo dos guerreiros do Minho foi apontado pelo capitão Ricardo Horta.

Já do lado do Vitória – que andou sempre atrás do prejuízo – marcaram Barisic (na própria baliza) e Gustavo Silva.

Com este triunfo, os arsenalistas sobem, à condição, ao quarto posto da geral, com 42 pontos. Ficam agora à espera do que faça o Gil Vicente em casa do Estoril.

Já o Vitória mantém os 31 pontos, para já, no oitavo lugar da tabela.

