João Henriques. “Não fomos competitivos o suficiente para disputar o jogo”

O treinador do AVS, João Henriques, admite que a sua equipa foi pouco competitiva e agressiva diante do Benfica.

A partida

“Foi uma primeira parte em que não fomos competitivos o suficiente para disputar o jogo. Facilitámos a vida ao Benfica nesse sentido, não fomos competentes em certas alturas do jogo, o Benfica foi conquistando um resultado muito favorável. Melhorámos um pouco e quisemos estender o nosso jogo um pouco mais no campo, melhorámos defensivamente na segunda parte, mas não conseguimos ferir o Benfica na sua linha defensiva. Para o próximo jogo fomos gerindo alguns jogadores que estavam com amarelo para não ficaram fora das possibilidades de estar no jogo. Tivemos algumas contrariedades na primeira parte, com a entorse do Pivô e um desconforto muscular do Devenish. Viemos mais curtos, teríamos de ser muito mais competitivos e agressivos, sem desculpa. Foi curto em termos ofensivos.”

Abordagem do AVS ao encontro...

“Sabíamos que não íamos ter o Tunde durante muito tempo, porque iniciou o Ramadão. Conseguimos aqui e ali criar perigo, não da forma que gostaríamos, queríamos ser mais assertivos. Das poucas oportunidades que íamos ter, teríamos de ser muito eficazes, nem isso conseguimos ser. Os três golos são dentro da área e com muita passividade da nossa parte, não somos assim e não queremos ser, não só contra o Benfica, mas contra outros. Temos de jogar à imagem do que fizemos contra o Estoril.”

O AVS perdeu 3-0 no estádio da Luz diante do Benfica em partida da jornada 23 da I Liga.