Moreirense

Vasco Botelho da Costa. “É muito difícil parar o Sporting”

21 fev, 2026 - 21:39

O Moreirense perdeu, 3-0, em casa, diante do Sporting em partida da jornada 23 da I Liga.

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, disse, em declarações à TVI, que o Sporting é a melhor equipa do campeonato.

Análise
"Não há muito a dizer. Estamos a jogar contra a melhor equipa da Liga na minha opinião. É muito difícil parar o Sporting. Enquanto tivemos a equipa compacta, conseguimos controlar relativamente a linha ofensiva do Sporting. Muito difícil pressionar, tentávamos pressionar alto, mas levávamos logo com uma bola entrelinhas e com bola sabíamos que ia ser difícil. O facto de o campo ser mais pequeno por um lado é bom, mas por outro é mau contra uma equipa muito agressiva. Conseguimos uma ou outra situação, mas o jogo não tem muita história. São uns justos vencedores"

É um jogo para analisar?
"Temos sempre que analisar. Temos ambição de competir com os melhores e a verdade é que a vitória do Sporting nunca esteve em causa. O jogo pendeu sempre para o lado do Sporting, mas o que desbloqueia o jogo, nos dois primeiros golos, são duas desorganizações da nossa parte. Este tipo de erros pequenos tornam-se grandes porque sofremos com isso. Continuamos dentro do nosso objetivo. Vamos descansar para preparar da melhor forma possível o jogo com o Casa Pia, que vai ser muito difícil também"

