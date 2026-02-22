Ouvir
Estoril ganha com remontada

22 fev, 2026 - 20:14 • Carlos Calaveiras

Galos caem para o quinto posto.

O Estoril venceu o Gil Vicente, por 3-1, em partida da jornada 23 da I Liga.

A equipa de Barcelos até marcou primeiro, por Murilo, de grande penalidade, mas os canarinhos deram a volta ao marcador.

Pela equipa da casa apontaram Bacher e Begraoui, que bisou, aos 74 e 80 minutos.

Com este triunfo, o Estoril sobe ao sexto lugar, com 33 pontos, os mesmos do Moreirense.

Já o Gil Vicente mantém os 40 pontos e é ultrapassado pelo Sp. Braga, os novos inquilinos do quarto posto do campeonato.

Veja o resumo da partida:

