Liga recebe Braga na quarta-feira após incidentes na partida contra Vitória

A Liga Portugal vai reunir-se na quarta-feira com o Sp. Braga, a pedido dos bracarenses, na sequência dos incidentes no dérbi minhoto, confirmou à Lusa fonte oficial da Liga.

No sábado, o Braga criticou a PSP por impedir "a exibição de uma tela de promoção ao clube e à cidade", antes da receção ao Vitória de Guimarães, em encontro da 23.ª jornada da I Liga.

Em comunicado, os arsenalistas mostraram-se ofendidos, queixaram-se de uma "postura intransigente e autista" por parte da PSP e anunciaram que iriam solicitar "reuniões de emergência" e instar a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portugal (LPFP) "a posicionarem-se" sobre o caso.

A LPFP confirmou à Lusa que "respondeu afirmativamente" ao pedido dos arsenalistas, agendando uma reunião para quarta-feira, e avançou que pretende "ver esclarecido o incidente", uma vez que a exibição da tela de promoção estava "previamente aprovada pelo organismo".

O Braga venceu no sábado por 3-2 na receção ao Vitória de Guimarães, em encontro da 23.ª jornada da I Liga, para regressar, à condição, ao quarto lugar da tabela classificativa.