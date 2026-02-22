Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Liga recebe Braga na quarta-feira após incidentes na partida contra Vitória

22 fev, 2026 - 16:27 • Lusa

Arsenalistas queixam-se da atuação da PSP durante o encontro da jornada 23.

A+ / A-

A Liga Portugal vai reunir-se na quarta-feira com o Sp. Braga, a pedido dos bracarenses, na sequência dos incidentes no dérbi minhoto, confirmou à Lusa fonte oficial da Liga.

No sábado, o Braga criticou a PSP por impedir "a exibição de uma tela de promoção ao clube e à cidade", antes da receção ao Vitória de Guimarães, em encontro da 23.ª jornada da I Liga.

Em comunicado, os arsenalistas mostraram-se ofendidos, queixaram-se de uma "postura intransigente e autista" por parte da PSP e anunciaram que iriam solicitar "reuniões de emergência" e instar a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portugal (LPFP) "a posicionarem-se" sobre o caso.

A LPFP confirmou à Lusa que "respondeu afirmativamente" ao pedido dos arsenalistas, agendando uma reunião para quarta-feira, e avançou que pretende "ver esclarecido o incidente", uma vez que a exibição da tela de promoção estava "previamente aprovada pelo organismo".

O Braga venceu no sábado por 3-2 na receção ao Vitória de Guimarães, em encontro da 23.ª jornada da I Liga, para regressar, à condição, ao quarto lugar da tabela classificativa.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)