Nota 2 para David Silva. “Há penálti sobre Gul”

22 fev, 2026 - 23:53

Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no FC Porto – Rio Ave.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a David Silva, árbitro do FC Porto – Rio Ave, partida da jornada 23 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave: há penálti sobre Gul.

Antes deste lance, até aos 39 minutos, não houve lances a assinalar.

Já na segunda parte, faltou um cartão amarelo a Ntoi.

Nos minutos finais, a confusão nos dois bancos foram bem resolvidos com amarelos.

Por isso, nota 2 para David Silva.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Rio Ave, por 1-0.

