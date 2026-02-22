Nota 2 para David Silva. “Há penálti sobre Gul”

22 fev, 2026 - 23:53
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a David Silva, árbitro do FC Porto – Rio Ave, partida da jornada 23 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave: há penálti sobre Gul.
Antes deste lance, até aos 39 minutos, não houve lances a assinalar.
Já na segunda parte, faltou um cartão amarelo a Ntoi.
Nos minutos finais, a confusão nos dois bancos foram bem resolvidos com amarelos.
Por isso, nota 2 para David Silva.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Rio Ave, por 1-0.