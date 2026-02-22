Silaidopoulos. "Acreditamos que podemos ter melhores resultados"

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, elogiou, em declarações à Sporttv, a atitude da sua equipa, apesar da derrota no Dragão.

A partida

"Acho que foi um bom jogo para nós, foi uma performance como tivemos no Moreirense, tivemos um bom comportamento, porque queremos mais pressão, mais agressividade da bola. Se continuarmos assim os resultados virão. Temos de investir e tentar replicar este rendimento que tivemos com o FC Porto e o Moreirense."

Equipa era demasiado suave?

"Não acho que era isso. Depois do jogo com o Moreirense disse que estávamos a construir uma equipa diferente, temos 7 jogadores novos com outras características. Fizemos coisas boas na primeira volta e desenvolvemos jogadores jovens. Agora temos que melhorar, mudámos a formação e comportamentos, mas temos novas características dos jogadores e conhecimento para melhorar. Acho que este jogo com o FC Porto foi bom."

Seis derrotas consecutivas, continua a acreditar?

"É um facto, mas não esqueçamos que estamos num momento difícil. Tivemos jogos com o FC Porto, Sp.Braga e Benfica e ainda estamos a mudar a equipa. São factos, mas não quero utilizá-los como desculpas. Nós acreditamos que podemos ter melhores resultados e, com eles, virá mais confiança."

O Rio Ave perdeu 1-0 diante do FC Porto em partida da jornada 23 da I Liga.