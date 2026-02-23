Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Famalicão derrota Casa Pia e sobe ao sexto lugar da I Liga

23 fev, 2026 - 22:55 • Inês Braga Sampaio

Mathias de Amorim e Antoine Joujou marcaram os golos que colocam os minhotos a cinco pontos do top-5.

A+ / A-

O Famalicão subiu ao sexto lugar do campeonato, esta segunda-feira, ao receber e bater o Casa Pia, por 2-0, no último jogo da 23.ª jornada.

Mathias de Amorim adiantou a equipa de Ricardo Silva aos 31 minutos e Antoine Joujou confirmou a vitória aos 81, no Municipal de Famalicão.

Com este triunfo, a formação minhota ascende ao sexto lugar. Tem mais dois pontos que Estoril e Moreirense, sétimo e oitavo classificados, e mais quatro que o Vitória, sétimo. Está a cinco do Gil Vicente, quinto.

Já o Casa Pia não sai da 13.ª posição, com 22 pontos, mais quatro que o Tondela, a primeira equipa abaixo da linha de água da I Liga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 23 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?