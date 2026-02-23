Famalicão derrota Casa Pia e sobe ao sexto lugar da I Liga

O Famalicão subiu ao sexto lugar do campeonato, esta segunda-feira, ao receber e bater o Casa Pia, por 2-0, no último jogo da 23.ª jornada.

Mathias de Amorim adiantou a equipa de Ricardo Silva aos 31 minutos e Antoine Joujou confirmou a vitória aos 81, no Municipal de Famalicão.

Com este triunfo, a formação minhota ascende ao sexto lugar. Tem mais dois pontos que Estoril e Moreirense, sétimo e oitavo classificados, e mais quatro que o Vitória, sétimo. Está a cinco do Gil Vicente, quinto.

Já o Casa Pia não sai da 13.ª posição, com 22 pontos, mais quatro que o Tondela, a primeira equipa abaixo da linha de água da I Liga.