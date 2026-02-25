Ouvir
I Liga

Braga pede “critérios claros” para atuação da PSP em contexto de jogo

25 fev, 2026 - 16:40

Arsenalistas queixam-se de a PSP ter impedido a exibição de uma tela dos adeptos arsenalistas na partida contra o Vitória.

A+ / A-

O Sp. Braga diz, após reunião com Federação Portuguesa de Futebol, que é importante definir "critérios claros, proporcionais e uniformes na atuação operacional em contexto de espetáculo desportivo".

A ideia é assegurar "uma abordagem conjunta que valorize o ambiente positivo nos estádios, salvaguardando simultaneamente a segurança e a liberdade de apoio das massas associativas".

Esta reunião surge depois de a PSP ter impedido a exibição de uma tela de promoção ao Braga e à cidade antes do dérbi com o Vitória.

Segundo os arsenalistas, Braga e FPF "reconheceram a importância de definir critérios claros, proporcionais e uniformes na atuação operacional em contexto de espetáculo desportivo", que assegurem "uma abordagem conjunta que valorize o ambiente positivo nos estádios, salvaguardando simultaneamente a segurança e a liberdade de apoio das massas associativas".

