Iancu Vasilica no FC Porto-Arouca

Veja todas as nomeações para a jornada 24 da I Liga.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para a jornada 24 da I Liga.

FC Porto-Arouca

Árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Rui Costa

Sporting-Estoril

Árbitro: Sérgio Guelho

VAR: João Malheiro Pinto

AVS-Estrela Amadora

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Ricardo Moreira

Nacional-Sp Braga

Árbitro: Diogo Rosa

VAR: Rui Silva

Vitória-Alverca

Árbitro: Luís Filipe

VAR: Paulo Barradas

Tondela-Santa Clara

Árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Bruno Esteves

Casa Pia-Moreirense

Árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Luís Ferreira

Rio Ave-Famalicão

Árbitro: José Bessa

VAR: Cláudia Ribeiro

Gil Vicente-Benfica

Árbitro: João Gonçalves

VAR: Tiago Martins

