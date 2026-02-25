Iancu Vasilica no FC Porto-Arouca

25 fev, 2026 - 17:32
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para a jornada 24 da I Liga.
FC Porto-Arouca
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Rui Costa
Sporting-Estoril
Árbitro: Sérgio Guelho
VAR: João Malheiro Pinto
AVS-Estrela Amadora
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Ricardo Moreira
Nacional-Sp Braga
Árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Silva
Vitória-Alverca
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Paulo Barradas
Tondela-Santa Clara
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Bruno Esteves
Casa Pia-Moreirense
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Luís Ferreira
Rio Ave-Famalicão
Árbitro: José Bessa
VAR: Cláudia Ribeiro
Gil Vicente-Benfica
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Tiago Martins