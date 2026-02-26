Ouvir
Ian Cathro e o Sporting: “Temos o direito de encarar o jogo como queremos e vamos tentar ganhar”

26 fev, 2026 - 15:28 • Lusa

O treinador do Estoril, Ian Cathro, encara com ambição a visita à casa do campeão nacional e diz que tem o direito de pensar em ganhar o jogo, da 24.ª jornada da I Liga.

"A ideia não é não perder, a ideia é tentar ganhar. Temos o direito de encarar o jogo como queremos e vamos tentar ganhar. Sabemos que é muito difícil, frente a uma equipa que tem a obrigação de ganhar quase todos os jogos, uma grande química, que tem um espírito enorme e jogadores incríveis. Estamos conscientes disso, mas estamos ainda mais focados no nosso crescimento e estes dias são bons para isso", disse Cathro, na antevisão ao jogo de sexta-feira frente aos leões.

O técnico escocês sublinhou ainda que jogar com o Sporting significa um "grau de dificuldade máximo", mas que o Estoril não vai mudar a sua filosofia e está orgulhoso do percurso já feito.

"Queremos melhorar todos os jogos para continuar a crescer. Queremos ganhar, mas ficarão a faltar 10 jogos depois. Além disso, é importante não esquecermos que estes jogadores estão a conseguir resultados importantes, porque, se olharmos para a época 2023/24, terminámos com 33 pontos. Este ano, estamos em fevereiro e temos 33 pontos. É bom ter elogios, ter as pessoas a olhar para a nossa equipa, mas não esquecer que já estamos a conseguir resultados importantes na nossa realidade", relembrou o escocês.

O Estoril, sétimo classificado, com 33 pontos, defronta pelas 20h45 de sexta-feira, o Sporting, segundo, com 58 pontos, no Estádio José Alvalade, numa partida que será arbitrada por Sérgio Guelho, da associação de Guarda.

