Jornada 25. Já há data para o Benfica-FC Porto

O Benfica - FC Porto, da jornada 25 da I Liga, vai jogar-se no domingo, 8 de março, a partir das 18h00. A data foi confirmada pela Liga Portugal.
Já o Sp. Braga - Sporting vai ser no sábado, dia 7, às 18h00.
Datas:
Sexta-feira, 6 de março
Famalicão – Arouca, 20h15
Sábado, 7 de março
Alverca – AVS, 15h30
Moreirense – Nacional, 15h30
Sp. Braga – Sporting, 18h00
Estoril – Casa Pia, 20h30
Domingo, 8 de março
Estrela Amadora – Gil Vicente, 15h30
Benfica – FC Porto, 18h00
Santa Clara – Vitória, 20h30
Segunda-feira, 9 de março
Tondela – Rio Ave, 20h15