  • 26 fev, 2026
Futebol nacional

Seabra e o FC Porto: "Quem gosta de competir, sente sempre este bichinho de poder bater os líderes"

26 fev, 2026 - 15:20 • Lusa

Tiago Esgaio, Lee Hyunju e Espen Van Ee vão falhar a visita ao Estádio do Dragão, por castigo, bem como Mateo Flores e Pedro Santos, por lesão.

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, admitiu esta quinta-feira que quer um Arouca com "ambição" para vencer o FC Porto, líder do campeonato, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

"Acreditamos que vamos conseguir contrariar. Vamos com ambição e vamos defrontar uma equipa defensivamente muito forte. Quem gosta de competir, sente sempre este bichinho de poder bater os líderes", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro com os 'dragões’.

Tiago Esgaio, Lee Hyunju e Espen Van Ee vão falhar a visita ao Estádio do Dragão, por castigo, bem como Mateo Flores e Pedro Santos, por lesão. O técnico dos 'lobos' não esconde a "importância" destes jogadores, mas demonstra confiança no plantel.

"É importante reconhecer as baixas que temos. Não vamos fugir à questão, mas confiamos muito no grupo. Certamente que o Farioli também quererá saber as escolhas, mas prefiro que só saiba na hora do jogo. Temos alternativas e acreditamos que vão fazer um bom jogo", disse.

"Somos uma equipa de monstros". Farioli quer "muita intensidade" frente ao Arouca como mote para novo sprint

FC Porto

"Somos uma equipa de monstros". Farioli quer "muita intensidade" frente ao Arouca como mote para novo sprint

Treinador do FC Porto envia condolências a Borja S(...)

Apesar do poderio do FC Porto, os 'azuis e brancos' estão a passar o momento menos positivo da época, em termos de resultados, com um empate, uma derrota e apenas quatro golos marcados, nos últimos quatro jogos. Em contrapartida, o Arouca atravessa o melhor momento da temporada e tem o terceiro melhor ataque da segunda volta.

Vasco Seabra mostrou-se feliz com o momento da sua equipa, mas não dá grande importância à série dos adversários.

"Podemos olhar pelo lado de o FC Porto não querer perder mais pontos. Sabemos o que vão fazer, mas são extraordinariamente fortes nisso. A altura ideal é a que acontece, temos de jogar contra todos. O nosso momento traz confiança e necessidade de entender que as vitórias não vieram por acaso", analisou.

A nível mais tático, Vasco Seabra destacou o "jogo posicional" dos 'dragões' e reforçou a necessidade de estar atento durante todos os momentos da partida.

"Têm um jogo posicional muito rígido com movimentos muito padrão. Convidam-nos a saltar à pressão e, se não saltarmos, têm um jogo de profundidade muito agressivo. Queremos ser compactos para não concedermos esse espaço. Na bola parada também são muito fortes e procuram marcar tudo muito rápido", contou.

O Arouca, 10.º classificado, com 26 pontos, visita o líder FC Porto, com 62, na sexta-feira, às 18:45, em jogo que será arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

