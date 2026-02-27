Boavista. Gérard López evita encerramento do clube, atual direção afastada

As diligências para o encerramento da atividade do Boavista Futebol Clube foram temporariamente suspensas, após um donativo de caráter liberatório de Gérard López, acionista maioritário da SAD, ter assegurado fontes para cobrir as despesas mensais, segundo o "Maisfutebol".



O portal teve acesso ao requerimento que a administradora de insolvência do Boavista submeteu para o Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia, a 24 de fevereiro. Nessa comunicação, pode ler-se que López depositou um donativo no valor de 54.180 euros, de forma a fazer face às despesas correntes de fevereiro, estimadas entre 50 e 55 mil euros, assegurando a manutenção da atividade do clube, incluindo modalidades amadoras.

A atual direção do clube tinha sido incapaz de cumprir de forma integral as condições definidas em assembleia de credores, a 16 de dezembro de 2025. Em causa um depósito de 53.680 euros para despesas correntes e 96 mil correspondentes à primeira de três prestações para regularização de dívidas vencidas até 30 de novembro. Perante este incumprimento, o Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia determinou a exoneração do presidente do clube, Rui Garrido Pereira, e da sua direção.

Desde o dia 18 de fevereiro, a gestão do clube passou a ser assegurada, direta e exclusivamente, pela gestora de insolvência, Maria Clarisse Barros, com o acordo da Comissão de Credores do Boavista.

Maria Clarisse Barros entende, ainda, que a suspensão temporária das diligências de encerramento do clube não acarreta prejuízo para os credores. Além disso, evita fechar as portas das modalidades desportivas, e respetivos constrangimentos, numa altura em que, de acordo com o "Maisfutebol", está a ser preparada a venda dos imóveis apreendidos.