27 fev, 2026 - 18:30
O antigo internacional Bruno Alves é o novo diretor técnico do Rio Ave.
O novo dirigente entra de imediato e já assistiu ao treino desta sexta-feira.
"A sua vasta bagagem competitiva e o profundo conhecimento das dinâmicas do futebol de alto rendimento constituem uma mais-valia estratégica para o clube, reforçando a competência da estrutura e servindo como um pilar fundamental no apoio ao desenvolvimento dos atletas e na ligação entre o plantel e a administração", escreve a SAD do Rio Ave, em comunicado.
Bruno Alves esteve como diretor desportivo do AEK até final da época passada.
O Rio Ave está atualmente no 15.º lugar, com 20 pontos.