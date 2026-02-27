Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Bruno Alves é o novo diretor técnico do Rio Ave

27 fev, 2026 - 18:30

Ex-atleta tinha sido diretor desportivo do AEK.

A+ / A-

O antigo internacional Bruno Alves é o novo diretor técnico do Rio Ave.

O novo dirigente entra de imediato e já assistiu ao treino desta sexta-feira.

"A sua vasta bagagem competitiva e o profundo conhecimento das dinâmicas do futebol de alto rendimento constituem uma mais-valia estratégica para o clube, reforçando a competência da estrutura e servindo como um pilar fundamental no apoio ao desenvolvimento dos atletas e na ligação entre o plantel e a administração", escreve a SAD do Rio Ave, em comunicado.

Bruno Alves esteve como diretor desportivo do AEK até final da época passada.

O Rio Ave está atualmente no 15.º lugar, com 20 pontos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)