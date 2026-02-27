Nota 2 para Iancu Vasilica. “Não há motivo para penálti”

27 fev, 2026 - 21:45
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Iancu Vasilica, árbitro do FC Porto – Arouca, partida da jornada 24 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que, no lance decisivo, já nos descontos, “não há derrube, não há rasteira, não há motivo para penálti”.
Já na primeira parte, o árbitro “deixou o jogo correr”.
O golo no primeiro minuto foi bem validado, com ajuda do VAR.
Por isto, nota 2 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Arouca, por 3-1.