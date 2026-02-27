Nota 4 para Sérgio Guelho. “Noite serena, competente”

27 fev, 2026 - 23:59
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a Sérgio Guelho, árbitro do Sporting – Estoril, partida da jornada 24 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que este foi “um jogo sem casos” e com uma “boa atuação” do árbitro.
Os dois primeiros golos do Sporting foram bem analisados e não houve fora de jogo.
Nota ainda para a “forma positiva” de gerir dois momentos de conflito entre jogadores.
Por isso, nota 4.
Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Estoril, por 3-0.