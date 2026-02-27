Vasco Seabra. "Se disser [o que penso do penálti] vou ser castigado"

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, queixou-se da arbitragem, nomeadamente o lance que deu o penálti a favor dos dragões.

"Acho que vocês vão pode dizer. Se disser vou ser castigado. Acho que temos 9 penáltis contra e 0 a favor. Já tivemos tantos toques que não são marcados. Defrontámos uma equipa fantástica, Farioli está a fazer um trabalho fantástico, obriga-nos a um rigor muito grande. Estamos a jogar num estádio complicado. Ter uma personalidade, vir a este estádio e a nossa equipa apresentar-se desta forma, serena, não viemos com autocarro, querer passar tempo, querer atrasar o jogo, viemos competir. Permitiu um bom espetáculo. Ficamos frustrados, acho que estiveram duas excelentes equipas, tudo o resto tem de estar nesse nível. Tenho um balneário destroçado, mas com um sentimento de orgulho. Tivemos muita capacidade para sair. Tenho muito orgulho da equipa, temos de esquecer este jogo porque amanhã é um novo dia"

Penálti a favor do FC Porto

"Não sei o que vão dizer, mas se formos todos honesto conseguimos ver que... pronto".

Arouca melhorou na segunda parte

"Na primeira parte estávamos a conseguir essencialmente impedir que o FC Porto conseguisse progredir tanto. O FC Porto provoca muito desgaste. A pressão do FC Porto foi ao contrário, pressionou mais com o Pepê e o Deniz Gül. Demorámos um bocadinho a encontrar esses espaços. Depois conseguimos encontrar mais. A equipa conseguiu ficar cada vez mais confortável.

Arouca em crescimento

"As sensações são essas. A equipa consegue criar dificuldades às equipas grandes. Tem sido nosso apanágio tirar pontos a equipas grandes todas as equipas. Ainda temos dois jogos com equipas grandes".

O FC Porto derrotou o Arouca, por 3-1, em partida da jornada 24 da I Liga.