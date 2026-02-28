Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

AVS e Estrela empatam sem golos

28 fev, 2026 - 17:44 • Lusa

Donos da casa continuam a ser últimos classificados. Veja o vídeo.

A+ / A-

O Estrela Amadora somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na I Liga, ao empatar 0-0 no terreno do lanterna-vermelha AVS, na 24.ª jornada da prova.

A formação da Amadora vinha de duas derrotas consecutivas, enquanto o Aves SAD perdeu na jornada passada, na visita ao Benfica (3-0), uma semana depois de ter conseguido o primeiro e único triunfo na presente edição da prova frente ao Estoril.

O Estrela da Amadora segue na 12.ª posição, com 24 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Casa Pia, que no domingo recebe o Moreirense, enquanto o AVS continua afundado no último lugar, com nove pontos, atrás de Tondela e Santa Clara, penúltimo e antepenúltimo, que somam 18 e se defrontam nesta ronda.

Veja o resumo da partida:

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA e Israel atacam Irão

EUA e Israel atacam Irão

Quatro anos depois da invasão da Ucrânia, o impasse

Quatro anos depois da invasão da Ucrânia, o impasse

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”