  • 27 fev, 2026
I Liga

Braga vence com golo nos descontos

28 fev, 2026 - 20:16

Zalazar fez os dois golos dos arsenalistas na Madeira.

O Sp. Braga derrotou o Nacional, na Madeira, por 2-1, em partida da jornada 24 da I Liga.

Os golos arsenalistas foram apontados por Rodrigo Zalazar, o último de penálti, nos descontos, aos 90+6.

Já pelo lado insular ainda empatou Paulinho Bóia, aos 59 minutos.

Os arsenalistas chegam ao segundo triunfo consecutivo. Por sua vez, o Nacional somou o quinto jogo sem vencer.

Com esta vitória, os guerreiros do Minho reforçam o quarto lugar, mais cinco do que o Gil Vicente, que esta segunda-feira recebe o Benfica.

