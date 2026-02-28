Braga vence com golo nos descontos

28 fev, 2026 - 20:16
O Sp. Braga derrotou o Nacional, na Madeira, por 2-1, em partida da jornada 24 da I Liga.
Os golos arsenalistas foram apontados por Rodrigo Zalazar, o último de penálti, nos descontos, aos 90+6.
Já pelo lado insular ainda empatou Paulinho Bóia, aos 59 minutos.
Os arsenalistas chegam ao segundo triunfo consecutivo. Por sua vez, o Nacional somou o quinto jogo sem vencer.
Com esta vitória, os guerreiros do Minho reforçam o quarto lugar, mais cinco do que o Gil Vicente, que esta segunda-feira recebe o Benfica.