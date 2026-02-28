Vizela ganha e continua a pensar na subida

O Vizela venceu o Chaves, por 3-2, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, resultado que permite aos vizelenses subir provisoriamente ao sexto lugar - pode ainda ser ultrapassado pelo Lourosa e igualado pelo Leiria -, enquanto os flavienses descem ao 12.º.

Depois de algum equilíbrio no arranque da partida, o Vizela adiantou-se no marcador aos 41 minutos, com o venezuelano Matías Lacava a estrear-se a marcar pelo clube minhoto.

O início da segunda parte trouxe mais intensidade e, logo nos primeiros minutos, houve duas situações, uma para cada lado, de golo, mas a vantagem minhota manteve-se.

O empate surgiu aos 52 minutos, através de um grande golo de Aarón Romero, que rematou rasteiro e forte à entrada da área.

O jogo tornou-se mais aberto a partir da hora de jogo e, aos 67 minutos, após intervenção do videoárbitro, o árbitro António Nobre assinalou grande penalidade por falta sobre Yassin Fortuné. Chamado à conversão, Heinz Mörschel fez o 2-1 para o Vizela, aos 70 minutos, apesar de o guasrda-redes Vozinha ainda ter tocado na bola.

O médio voltou a ser decisivo aos 76 minutos, bisando na partida após cruzamento de Jójó pela direita, tendo o Chaves ainda reduzido aos 86 minutos, com Jorge Delgado a aproveitar uma bola perdida na área na sequência de um canto, relançando a incerteza no resultado.

Já em tempo de compensação, os flavienses estiveram muito perto do empate, mas Tiago Simões cabeceou ao poste à boca da baliza, desperdiçando a última grande oportunidade do encontro.