César Peixoto promete tentar “vencer e garantir os três pontos” contra Benfica

O treinador do Gil Vicente afirma que a equipa vai receber o Benfica “com humildade e arrogância com bola”, assumindo ambição pelos três pontos, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

“Vamos olhar para este jogo como olhamos para todos os outros. Com a nossa identidade, com a nossa forma de jogar, com a nossa humildade, mas, ao mesmo tempo, com a nossa arrogância com bola, olhando para a baliza adversária para tentarmos vencer e garantir os três pontos, que é isto que nos move semana após semana”, disse César Peixoto.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio, o técnico realçou a importância de manter o ADN competitivo que a equipa tem procurado impor, independentemente do adversário.

“Acredito que vamos impor o nosso futebol, jogar de igual para igual, seja contra quem for. Acredito muito no que nós estamos a fazer e no caminho que estamos a percorrer. Acredito muito nos jogadores e na nossa ideia de jogo”, afirmou.

César Peixoto espera, por isso, que neste encontro com o Benfica a equipa mantenha a mesma matriz e exigência, apontando a necessidade de organização e ambição.

“Não há forma de olharmos para este jogo que não seja com o nosso ADN e tentar impô-lo. Seja com bola ou sem bola, organizando bem a equipa, quando tivermos a posse, meter qualidade, aproveitar os espaços que vão existir e tentar olhar para a baliza contrária”, afirmou.

O treinador explicou ainda que a derrota no Estoril (3-1), na jornada passada, não abalou a confiança do grupo, embora tenha admitido que o jogo expôs momentos de desorganização que não quer ver repetidos.

“Após uma derrota, o início da semana nunca é fácil, mas tivemos tempo de a gerir. Olhámos para esse jogo de uma forma muito minuciosa. O que me preocupou não foi só a derrota, mas sim o espaço de tempo entre os segundo e terceiro golos, em que nos desorganizámos um bocado”, frisou.

O treinador dos ‘galos’ sublinhou também que, frente a um adversário de “grande exigência”, como o Benfica, a equipa terá de manter um elevado nível de concentração ao longo de todo o encontro, valorizando a vertente mental como determinante para sustentar o plano de jogo.

“Acho que a questão mental é muito importante. Temos de estar fortes os 90 minutos, pois vai ser um jogo que vai exigir muito de nós, seja mentalmente, seja taticamente, seja defensivamente, seja ofensivamente. Temos de estar 90 minutos completamente ligados”, alertou.

Questionado sobre o contexto mediático do jogo e a discussão em torno da arbitragem, César Peixoto preferiu limitar a análise ao essencial, defendendo que o Gil Vicente deve ser valorizado pelo trabalho que tem feito e pelo que propõe no campeonato.

“A única pergunta na conferência de imprensa do 'mister' José Mourinho que existiu sobre o Gil Vicente foi da BTV e mais nenhuma. Por isso, eu vou falar sobre o Gil Vicente e não vou falar sobre o Benfica. Vou fazer exatamente a mesma coisa e dar a mesma importância que deram à nossa equipa, que acho que merecemos mais respeito pelo trabalho e pela época que temos feito. É um jogo entre os terceiro e quinto classificados do campeonato”, afirmou.

César Peixoto confirmou ainda que Joelson Fernandes está disponível para o jogo, depois de ter saído do último desafio com queixas físicas, enquanto Gustavo Varela não pode ser utilizado por estar emprestado pelo Benfica, com Mutombo e Bamba lesionados e Tidjany Touré em dúvida até ao dia do encontro.

O Gil Vicente, quinto classificado, com 40 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 55, às 20h15 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.